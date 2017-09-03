Андреа Барцальи: "При счете 0:3 трудно найти оправдание"

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи считает, что команда не должна терять уверенность в себе после проигрыша Испании (0:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Следующий матч Италия проведет с Израилем.

– Было сложно, но мы знали о качестве испанцев, – цитирует TMW Барцальи. – Нам нужна была идеальная эффективность, чтобы сдерживать соперника. Но Испания реализовала свои первые же шансы. Это жестокий результат, если посмотреть на качество игры. Не думаю, что мы настолько уступали. Хотя при счете 0:3 трудно найти оправдание. Мы не должны терять веру в себя, поскольку попадание на чемпионат мира зависит от нас самих. Мы играли на равных с Испанией, но дали сопернику три или четыре момента, за что и были наказаны.