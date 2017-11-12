Андреа Барцальи: "Италия способна перевернуть противостояние со Швецией"

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи отметил, что в команде царит напряжение, связанное со стыковыми матчами со Швецией за право сыграть на ЧМ-2018. В первой встрече на выезде итальянцы проиграли со счетом 0:1.

– Это очень напряженные дни, поскольку на карту поставлено многое, – цитирует Sky Italia Барцальи. – Мы стали отстающими, но все зависит от нас самих. На "Сан-Сиро" мы способны перевернуть игру, болельщики будут нас подгонять. В Швеции игра не получилась, было много фолов, невезения. Но мы должны вернуться в борьбу.