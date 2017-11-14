Андреа Барцальи: "Для 4-5 ветеранов карьера в сборной Италии подошла к концу"

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи отметил, что поражение в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 от Швеции (0:1, 0:0) стало наибольшим разочарованием в его карьере. Итальянцы не смогли попасть в финальную часть с 1958 года.

- Это наибольшее разочарование в моей карьере, - приводит Football Italia слова Барцальи. - Это действительно сенсация. Теперь все футбольные болельщики в Италии стали едины. Очень печально завершать отбор к чемпионату мира таким образом. Мы не едем в Россию, сейчас нам всем больно. Каждого переполняют свои эмоции, но нужно смириться с этим поражением.

На Евро-2016 мы плакали, потому что были близки к успеху. А сейчас даже не попали в финальную часть турнира. Надеюсь, что молодое поколение сможет взять ситуацию в свои руки. Для 4-5 ветеранов карьера в сборной подошла к завершению.