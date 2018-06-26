Андре Силва: "Хотели стать первыми в группе"

Нападающий сборной Португалии Андре Силва доволен выходом в плей-офф чемпионата мира после ничьей с Ираном (1:1). Он подчеркнул, что хотел бы выйти с первого места в группе.

– Мы вышли из очень сложной группы, – цитирует A Bola Силву. – Мы сыграли вничью с Ираном, Испания не смогла обыграть Марокко. Это одна из сложнейших групп, как оказалось. Но важно, что мы в плей-офф. К сожалению, заняли только второе место. Хотелось стать первыми. Но нужно двигаться вперед. Все хотят побед.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ