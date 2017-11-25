Анчелотти не станет тренировать Саудовскую Аравию, несмотря на выгодное предложение

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенского клуба в нынешнем сезоне, отказался возглавить сборную Саудовской Аравии. Как информирует Football Italia, 58-летний специалист намерен отказать местной федерации футбола, несмотря на привлекательное предложение с финансовой точки зрения.

Напомним, после выхода Саудовской Аравии на чемпионат мира-2018 с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии были уволены 2 тренера – Берт ван Марвейк и Эдгардо Бауса.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти также отклонил предложение возглавить сборную Италии, которая осталась без главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры.