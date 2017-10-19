Анчелотти может стать новым главным тренером сборной Хорватии

Руководство Хорватского футбольного союза рассматривает Карло Анчелотти в качестве нового главного тренера сборной, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, контракт с 58-летним итальянцем будет рассчитан на время чемпионата мира 2018 года, на который команда еще отобралась.

В настоящее время хорватов тренирует Златко Далич, возглавивший команду перед заключительным матчем отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. "Шахматным" предстоит сыграть в стыковых матчах с Грецией. Встречи состоятся 9 и 12 ноября.

Напомним, последним местом работы Анчелотти была "Бавария". Он возглавлял мюнхенцев с июля 2016 по сентябрь 2017 года и был уволен после поражения от "ПСЖ" (0:3) в Лиге чемпионов.