Анчелотти может сменить Вентуру у руля сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может быть уволен даже в случае попадания команды на ЧМ-2018, утверждает Gazzetta dello Sport. Напомним, что в первом стыковом матче со Швецией на выезде итальянцы проиграли со счетом 0:1. Ответная игра состоится в Милане 13 ноября.

По данным источника, новым главным тренером может стать Карло Анчелотти, который остается без работы после увольнения из "Баварии". Ранее специалист заявлял, что хочет до конца сезона отдохнуть, но ради сборной Италии он может передумать.