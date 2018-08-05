Анатолий Мещеряков: "К сожалению, ЧМ-2018 сломал "Локомотиву" подготовку к сезону"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) отметил, что игра была равной. По его словам, команда только сейчас набирает форму.

- Игра была абсолютно равной, были моменты у обеих команд, - приводит "Р-Спорт" слова Мещерякова. - Но главное, на мой взгляд, не очки, а то, что команда начинает приобретать себя, входить в чемпионат. Если смотреть на игру с "Уфой" (0:0) и сегодня во втором тайме, то это будут две разные команды. Моменты есть, нужно забить и пойдет. Главное, показывать игру, чтобы ребята вошли в форму. К сожалению, чемпионат мира немного сломал нам и другим командам подготовку к сезону.