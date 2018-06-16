Анатолий Мещеряков: "Фарфан был одним из лучших в матче с Данией"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" подвел итоги матча Перу – Дания (0:1). Форвард железнодорожников Джефферсон Фарфан провел на поле 85 минут.

- Это был один из самых живых, интересных матчей, - отметил Мещеряков. – На мой взгляд, Перу немножко не повезло. Они смотрелись живее и создали больше моментов в атаке. Конечно, они допустили серьезную ошибку в обороне, из-за которой и пропустили. Это понятно – датская команда почти всегда так и играет.

- Незабитый пенальти сильно повлиял на перуанцев?



- Это и пенальти, и большое число моментов, и Фарфан, который почти пробил вратаря, но Шмайхель спас. По количеству голевых шансов Перу превзошел соперника. Думаю, перуанцы еще покажут себя с точки зрения реализации. У Перу, как у любой латиноамериканской сборной, очень живая команда, все футболисты умеют обращаться с мячом и играют с настроением.

- Как оцените игру Фарфана?



- Показал свой уровень. На мой взгляд, он был одним из лучших игроков на поле. (Игорь НОВИКОВ)

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