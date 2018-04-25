Анатолий Бышовец: "России против Салаха нужно играть так, как мы против Ромарио в 1988-м"

Олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец уверен, что сборная России может остановить нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха, который накануне в полуфинальном матче Лиги чемпионов своего "Ливерпуля" с "Ромой" (5:2) забил два гола и отдал две результативные передачи. Египет, напомним, как Уругвай и Саудовская Аравия, являются соперниками сборной России по группе А на ЧМ-2018.

- Если говорить о сборной России и Салахе, то персонально с ним играть, конечно, очень сложно, - сказал Бышовец. - Но можно создать нечто подобное, что было у нас на Олимпиаде-1988 с Ромарио. Были у нас сложности и против аргентинца Каниджи… Считаю, что умение сыграть по игроку и ограничить его в пространстве и времени - можно. Тем более на фланге соперника ограничивает бровка. Если более четко говорить, то Салаха должен атаковать и крайний защитник, и другие футболисты, то есть отбор должен быть парный.

- Расскажите, каким образом вы останавливали Ромарио в Сеуле.

- Его встречал крайний защитник Женя Яровенко и тут же включался в игру Арминас Нарбековас, а следом смещался Женя Кузнецов, чтобы создать численное превосходство и перекрыть зону. То есть Ромарио не мог обыграться с партнерами, и приходилось действовать только индивидуально. В целом нам удалось решить эту задачу, хотя, конечно, он нам попортил нервы.

- Такая игра Салаха за "Ливерпуль" делает Египет фаворитом группы на чемпионате мира?

- Безусловно, нам нужно избежать недооценки и Египта, и Саудовской Аравии. Нужно понимать, что это уже официальные матчи. Про Уругвай, у которого есть Суарес и Кавани, я уже не говорю. 4-4-2 с двумя такими нападающими - будет испытанием для нашей команды. Еще многое будет зависеть от того, удастся ли игрокам команд-соперниц сохранить свое нынешнее состояние.

Нужно еще вот что понимать: чемпионат мира - это испытание не только на технические возможности, но и на личностные - то есть возрастает чувство ответственности. Возрастает и уровень футболистов, против которых нужно играть. Да и тренеры на ЧМ готовят новинки. На этом турнире всегда очень высокий уровень сопротивляемости, поэтому не все звезды умеют реализовать себя именно в рамках чемпионата мира. (Андрей СИЗЯКИН)

Царь Салах. "Ливерпуль" разбил "Рому" // Египетская сила Салаха и камбэк "Ромы" //

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