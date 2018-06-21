Анатолий Бышовец: "Роналду идет на очередной "Золотой мяч"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер и эксперт Анатолий Бышовец считает, что форвард сборно Португалии Криштиану Роналду является главным претендентом на награду "Золотой мяч". По мнению Бышовца, у Роналду больше шансов, чем у форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.



– Эта сборная Португалии сильнее той, что выиграла Евро-2016?

– Это практически одна и та же команда. Если и есть изменения, то они практически не ощутимы. Главное, что в составе по-прежнему Роналду.

– Криштиану идет на очередной "Золотой мяч"?

– Думаю, да. Месси пока за Аргентину не блещет – не смог реализовать пенальти и принести победу. Да и в Лиге чемпионов "Барселона" сыграла не так удачно, как "Реал". (Андрей СИЗЯКИН)



Полное интервью Анатолия Бышовца

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