Анатолий Бышовец: "Нет смысла выкладываться в товарищеской встрече, когда через неделю тебя ждет один из самых важных матчей"

Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал результат товарищеского матча Россия - Турция, который завершился вничью 1:1. По мнению специалиста, российская команда будет прибавлять от матча к матчу.

- Очевидно, что Россия будет прибавлять от матча к матчу, – цитируют "Известия" Бышовца. – Игра с Австрией и особенно отсутствие моментов у чужих ворот вызвала не самые приятные эмоции, но надо учитывать, что наши футболисты играли на фоне серьезных нагрузок в среднегорье. Многие великие тренеры перед крупными турнирами использовали эффект суперкомпенсации, когда после тяжелого сбора на большой высоте команда спускалась на равнинную местность и значительно прибавляла физически уже в официальных матчах. Что касается игры с Турцией, здесь я бы тоже не стал делать каких-то глобальных выводов. Нет смысла тратить все силы и выкладываться на полную в товарищеской встрече, когда всего через неделю тебя ждет один из самых важных матчей за последние годы на чемпионате мира.

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