Анатолий Бышовец: "Из пятизведного колхоза в Новогорск - это прекрасно"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что он в Новогорске идеальные условия для подготовки национальной команды к чемпионату мира-2018. По его словам, пятизвездночные отели - это колхоз.

– На этой неделе вы говорили с президентом РФС Виталием Мутко об антикварной куртке, в которой появились в расположении сборной. Выдали новую после того разговора?

– Да я и не претендовал, старая вполне приличная. Просто Виталий Леонтьевич спросил про куртку – мол, красивая. Я ответил, что на новую не тяну, поскольку не попадаю в состав. Пошутили, и все. Дело в том, что живу неподалеку, договорился с Черчесовым, что могу прийти на тренировку. Не знал, что будет Мутко. Он показал новое строящееся здание базы, где команда планирует жить во время чемпионата мира. Это очень важное, намоленное место! Большое безобразие творилось, когда останавливались в пятизвездных отелях в Москве. Сейчас в Новогорске идеальные условия – поля, отличная гостиница.

– О чем еще общались с главой РФС? Вы ведь заместитель председателя тренерского совета технического комитета Союза.

– Не имею никакого отношения к РФС, не занимаю должности. Кстати, когда общались, сказал Мутко о базе: "Строительство ведь не новое для вас дело". Вспомнили время, когда я возглавил "Зенит". Привезли в Удельную – прекрасное место, березовая роща, до стадиона 20 минут езды. Отличный номер главного тренера, евроремонт! Номер-люкс. Но футболисты размещались по четыре человека в комнате, душ внизу – четыре "соска" на 20 человек. Базу отремонтировали к началу сезона, и мы работали в комфортных условиях. Но до этого команда жила в отеле.

– Чем плохи пятизвездные гостиницы?

– Это пятизвездный колхоз. Единственное, что отличает пять звезд от трех – жрицы. У них пять звезд. Шутка. (Сергей ЕГОРОВ)

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