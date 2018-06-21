Анатолий Бышовец: "И Роналду, и Пушкаш являются гениальными игроками"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер и эксперт Анатолий Бышовец сравнил двух знаменитых португальцев - Криштиану Роналду и Ференца Пушкаша. По мнению Бышовца, оба игрока являются гениальными.



– Сегодня Роналду превзошел Пушкаша по голам за сборную среди европейцев. Кто из них круче?

– Мне трудно объективно сравнивать. Про Роналду я могу рассуждать предметно, а вот про Пушкаша – сложнее. И все-таки футбол тогда и сейчас заметно отличается. Пушкаш в свои годы, конечно, был выдающимся игроком "Реала". Сколько всего он достиг!

– Чей арсенал умений богаче – Роналду или Пушкаша?

– Роналду значительно выше Пушкаша (187 см против 172 см. – Прим. "СЭ"), но совершенно точно можно сказать, что оба игрока – гениальные. Но объективно их сравнивать тяжело, потому что система игры изменилась – тогда в основном играли по схеме 3-2-5 (за исключением Австрии, пожалуй). И Пушкашу, конечно, было легче забивать, чем Роналду. (Андрей СИЗЯКИН)



Полное интервью Анатолия Бышовца

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