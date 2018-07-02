Анатолий Бышовец: "Акинфеев был главным действующим лицом в игре с Испанией"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что вратарь Игорь Акинфеев был самым ярким игроком матча с командой Испании (1:1, по пенальти – 4:3) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

- Я считаю, что Игорь Акинфеев был главным действующим лицом в этом матче, – цитирует "РИА Новости" Бышовца. – И в воротах, и в игре, при подсказках игрокам обороны. И считаю, что он достоин быть лучшим игроком матча. Думаю, что Акинфееву перед серией пенальти удалось преодолеть свое нервное напряжение. Порой ведь в таких ситуациях и коленки дрожат. Я думаю, что это зависит от степени концентрации вратаря. Он подтвердил, что является игроком европейского уровня.

Но до этого был матч со сборной Уругвая и пропущенный им мяч. У Акинфеева уже есть достаточно хорошая репутация. И такая его психологическая устойчивость вызвана типом нервной системы. Вратари всегда немного флегматичны и уравновешены. А для этого должна быть хорошая управляемость нервной системой, процессы возбуждения и торможения должны находиться в гармонии. Этим отличались все великие вратари: и (Лев) Яшин, и (Евгений) Рудаков, и (Анзор) Кавазашвили. Я с удовольствием вспоминаю их, потому что от их игры зависела игра обороны команды.

Пенальти – это не только мастерство вратаря, но и класс бьющего. Я думаю, что Коке подошел к пенальти очень уставшим, проделавшим огромную работу, а назначение (Яго) Аспаса, по-моему, было ошибкой тренера. Хотя, как правило, пенальти дают бить более свежим игрокам.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)