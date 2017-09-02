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18:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ананидзе и Кверквелия - в стартовом составе Грузии на матч с Ирландией


Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс огласил стартовый состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Ирландии. С первых минут у хозяев поля появятся защитники Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Георгий Наваловский ("СКА-Хабаровск") и полузащитник Джано Ананидзе ("Спартак").

Грузия: Макаридзе – Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Наваловский – Джигаури, Квеквескири, Гвилия, Казаишвили – Ананидзе – Квилитая.

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