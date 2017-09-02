Ананидзе и Кверквелия - в стартовом составе Грузии на матч с Ирландией

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс огласил стартовый состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Ирландии. С первых минут у хозяев поля появятся защитники Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Георгий Наваловский ("СКА-Хабаровск") и полузащитник Джано Ананидзе ("Спартак").
Грузия: Макаридзе – Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Наваловский – Джигаури, Квеквескири, Гвилия, Казаишвили – Ананидзе – Квилитая.
- Джано Ананидзе
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Сборная Ирландии
- Сборная Грузии
- Соломон Кверквелия
- Владимир Вайсс-ср. (тренер)
- Георгий Наваловский