Американский баскетболист: "Очень понравилась праздничная атмосфера ЧМ-2018, которая царит на улицах Санкт-Петербурга"

Защитник баскетбольного "Зенита" Кайл Курич признался в интервью "Известиям", что остался доволен организацией матча чемпионата мира-2018 между сборными Ирана и Марокко (1:0). Тем не менее, эта встреча мирового первенства стала единственной, которую планировал посетить американец.

– Собираетесь смотреть матчи чемпионата мира по футболу?

– Да, мы с женой ходили на матч Марокко – Иран, так как моя жена – иранка. К сожалению, больше не пойдем. После этого мы отправляемся на отдых в Турцию и в США. В целом хочу сказать, что нам очень понравилась организация матча и та праздничная атмосфера, которая царит на улицах Санкт-Петербурга. Желаю России провести прекрасный чемпионат мира.

– Будете болеть еще за кого-то, кроме сборной Ирана?

– Нет, я не имею предпочтений в футболе – ни среди сборных, ни среди игроков. Так же, как и в НБА, я всегда люблю смотреть за лучшими.

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