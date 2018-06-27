Американец мог засчитать гол Кореи без ВАР

На 90+1-й минуте матча Корея - Германия (2:0) арбитр Марк Гейгер доверился второму ассистенту Фрэнку Андерсону и поначалу не засчитал гол Ким Ен Гвона. Судья-помощник определил, что корейский игрок оказался за линией офсайда. Но сам Гейгер должен был видеть, что Ким Ен Гвон получил пас от Тони Крооса. Значит, положения "вне игры" нет.

Но почему-то взаимодействие судей было нарушено. В итоге на помощь пришел второй видеоассистент Кори Рокуэлл. А затем уже Гейгер, просмотрев видеозапись, наконец-то исправил свою ошибку и взятие ворот засчитал. ( Александр БОБРОВ)

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