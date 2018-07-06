Американцы не боятся ехать в Россию на ЧМ-2018. И вот почему

Корреспондент "СЭ", приехавший в Нижний Новгород для освещения матча 1/4 финала ЧМ-2018 Уругвай – Франция, встретил у входа в фан-зону семью болельщиков из США: мужа, жену, их сына и дочь. Все четверо активно скандировали "USA" демонстрировали звездно-полосатый флаг, фотографировались с уругвайцами, французами и россиянами. При этом никакой агрессии по отношению американцам никто не проявлял.

– Мы из Вашингтона, в вашей стране находимся уже семь дней, – сказал глава семейства.

– Вы не боялись ехать в Россию?

– Нет, а почему мы должны были это делать?

– До начала турнира пресса в Америке негативно отзывалась о нас и не рекомендовала приезжать сюда.

– Вы знаете, СМИ много чего пишут, – вступила в разговор супруга. – Одно дело – публикации, совсем другое – реальная жизнь.

– Политика – это политика, а на самом деле все совершенно иначе, – добавил муж.

– То есть у вас не возникало никаких проблем?

– Нет, ни одной, – ответил супруг. – Мы уже побывали в Москве, Ростове-на-Дону, сейчас вот приехали в Нижний Новгород – и везде встречали гостеприимство и теплоту. Русские – очень открытые и дружелюбные люди, которые всегда готовы оказать любую посильную помощь. Обязательно расскажем об этом всем, когда вернемся домой.

– А я собираюсь когда-нибудь еще раз приехать в Россию, – заметил сын. (Вячеслав КОРОТКИН)

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