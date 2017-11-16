Алжирский тренер пришел в ярость и назвал журналиста врагом сборной

Главный тренер сборной Алжира Рабах Маджер выдал удивительно эмоциональную речь на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над ЦАР (3:0). Он назвал журналиста врагом сборной и предложил ему уйти из профессии.

- Мистер Джебур, журналист, вы враг национальной команды, - сказал Маджер. - Я скажу это при всех. Слушайте все. Я уважаю всех вас, но не уважаю его. Заткнись! Заткнись! Заткнись! Заткнись! Уходи и дай следующему поколению работать. Следующий вопрос.

Справедливости ради, журналист, по всей видимости, в тот момент тоже говорил тренеру что-то эмоциональное.

Напомним, что под руководством Маджера сборная Алжира не смогла пробиться на чемпионат мира-2018.