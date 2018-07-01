Альваро Одриосола: "Мы в России, но хотим, чтобы это был наш ЧМ!"

Защитник сборной Испании Альваро Одриосола в Твиттере прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира против России.

- Мы в России, но хотим, чтобы это был наш чемпионат мира!, - написал 22-летний защитник "Реал Сосьедада".

Одриосола на нынешнем мировом первенстве не провел ни одного матча.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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