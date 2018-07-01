Альваро Одриосола: "Мы в России, но хотим, чтобы это был наш ЧМ!"

Защитник сборной Испании Альваро Одриосола в Твиттере прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира против России.
- Мы в России, но хотим, чтобы это был наш чемпионат мира!, - написал 22-летний защитник "Реал Сосьедада".
¡Es Rusia 🇷🇺, pero queremos que sea nuestro Mundial. Vividlo con nosotros! 💪 #Selección #HagamosQueOcurra #WorldCup pic.twitter.com/j06LnfzNGf– Álvaro Odriozola (@alvaroodriozola) 1 июля 2018 г.
Одриосола на нынешнем мировом первенстве не провел ни одного матча.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
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