Альваро Одриосола: "Если бы мне сказали о попадании в сборную Испании полтора года назад, я бы не поверил"

Защитник сборной Испании Альваро Одриосола признался, что не мог подумать об игре на чемпионате мира еще полтора года назад. Футболист "Реал Сосьедад" играл тогда в третьем дивизионе, теперь же он вызван в сборную Испании, а в товарищеском матче со Швейцарией (1:1) отметился голом.

– Я счастлив, что удалось забить, – цитирует AFP Одриосолу. – Мне понравилась игра. Это хороший результат, приятные ощущения от матча. Если бы мне сказали об этом полтора года назад, я бы не поверил. Это жизнь, это футбол, это награда за повседневный труд. Я благодарен болельщикам за поддержку. Мы выложимся на сто процентов, чтобы выиграть чемпионат мира.