10:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Альваро Мората: "Я мечтал о чемпионате мира, а пришлось смотреть игры по телевизору"


Нападающий "Челси"  Альваро Мората, вернувшийся в состав сборной Испании, признался, что очень переживал по поводу того, что не попал на чемпионат мира. Он подчеркнул, что было больно смотреть игры ЧМ-2018 по телевизору.

– Мне было трудно смириться с тем, что я не попал на чемпионат мира, – цитирует Marca Морату. – Было очень тяжело, но не стоит останавливаться на прошлом и говорить об этих трудных моментах. Это была моя самая большая мечта, а вместо этого пришлось смотреть игры по телевизору. Тяжелое время.

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