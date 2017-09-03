Альваро Мората: "Победа над Италией выглядела со стороны легче, чем было на самом деле"

Нападающий сборной Испании Альваро Мората отметил, что победа над Италией (3:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018 далась его команде не так просто, как кажется. Форвард вышел на поле во втором тайме и забил третий мяч испанцев.

– Все выглядело со стороны легче, чем было на самом деле, – цитирует Rai Морату. – Нелегко обыграть Италию, особенно с таким счетом. Мы провели отличную игру и должны поблагодарить болельщиков на "Сантьяго Бернабеу", которые весь матч нас поддерживали. Я знал, что буду на скамейке запасных, мысленно готовился выйти во втором тайме. Мы понимали, как будем играть против Италии. Мне до этого не удавалось забить Буффону. Теперь все идет как надо. Я очень люблю Джиджи и желаю ему всего хорошего.