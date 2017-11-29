Алсу и Долина споют на жеребьевке

Во время церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018 будут представлены две музыкальные премьеры. Одну песню, о мечте, на двух языках споет Алсу, другую - в джазовой стилистике Лариса Долина.

- Несмотря на то, что я сама не играю в футбол, я люблю эту игру, - сказала Алсу. - Ведь у меня растет сынишка! Кроме того, я прожила в Великобритании, где футбол - большая страсть. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)