14:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алсу и Долина споют на жеребьевке

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Во время церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018 будут представлены две музыкальные премьеры. Одну песню, о мечте, на двух языках споет Алсу, другую - в джазовой стилистике Лариса Долина.

- Несмотря на то, что я сама не играю в футбол, я люблю эту игру, - сказала Алсу. - Ведь у меня растет сынишка! Кроме того, я прожила в Великобритании, где футбол - большая страсть. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Edmundo.Baldivieso

Б..., а я хотел жеребьевку со звуком посмотреть.

15:11

Aha

выкопали 2 окаменелости. а что ж не Бабкину да Зыкину тогда?

14:47

Stiffupperlip

Жеребьевка . Россия получает Испанию . Алсу - щас спою. Следом Исландия. Долина - а теперь точно спою.

14:41