Алсу и Долина споют на жеребьевке

Во время церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018 будут представлены две музыкальные премьеры. Одну песню, о мечте, на двух языках споет Алсу, другую - в джазовой стилистике Лариса Долина.
- Несмотря на то, что я сама не играю в футбол, я люблю эту игру, - сказала Алсу. - Ведь у меня растет сынишка! Кроме того, я прожила в Великобритании, где футбол - большая страсть. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Edmundo.Baldivieso
Б..., а я хотел жеребьевку со звуком посмотреть.
15:11
Aha
выкопали 2 окаменелости. а что ж не Бабкину да Зыкину тогда?
14:47
Stiffupperlip
Жеребьевка . Россия получает Испанию . Алсу - щас спою. Следом Исландия. Долина - а теперь точно спою.
14:41