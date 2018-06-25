Алли вернулся в общую группу сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Деле Алли вернулся в общую группу и работает наравне со всеми, сообщает "Р-Спорт".

Ранее Алли пропустил матч с Панамой (6:1) из-за травмы бедра, которую он получил во встрече против команды Туниса (2:1).

Напомним, англичане, благодаря двум победам, обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира. Заключительную встречу Алли и компания проведут 28 июня в Калининграде против Бельгии.

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