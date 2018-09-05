Алли получил талисман на удачу от таксиста на ЧМ-2018

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли рассказал, что во время чемпионата мира-2018 в России он получил талисман на удачу от одного из таксистов. Хавбек получил подарок, когда отправлялся на медицинское обследование в связи с травмой, полученной в игре с Тунисом (2:1).

– Когда я вышел из машины, таксит дал мне браслет и сказал, что он приносит удачу, – цитирует Standard Алли. – Я сохранил его. Я не ношу его, но храню в сумке.

После сканирования выяснилось, что травма полузащитника не является тяжелой. В итоге он провел на турнире в России еще четыре матча, а англичане дошли до матча за третье место, где уступили Бельгии (0:2).