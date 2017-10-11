Алькантара вернулся к к тренировкам в общей группе "Баварии"

Полузащитник "Баварии" и сборной Испании Тиагу Алькантара начал тренироваться в общей группе, сообщает Твиттер мюнхенцев. Ожидается, что хавбек, получивший повреждение в расположении национальной команды, сможет выйти на поле во встрече 8-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга". Игра состоится 14 октября.
Также сообщается, что в расположение команды 11 октября вернутся Корантен Толиссо, Кингсли Коман и Арьен Роббен, выступавшие в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года за сборные Франции и Голландии соответственно.
Gute Nachrichten von der Säbener: #Thiago ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt! #MiaSanMia pic.twitter.com/eIedwAhpyJ– FC Bayern München (@FCBayern) 11 октября 2017 г.
Kingsley #Coman, @CorentinTolisso und @ArjenRobben kehren heute Nachmittag nach München zurück. #FCBayern– FC Bayern München (@FCBayern) 11 октября 2017 г.
- Бавария
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