Алькантара вернулся к к тренировкам в общей группе "Баварии"

Полузащитник "Баварии" и сборной Испании Тиагу Алькантара начал тренироваться в общей группе, сообщает Твиттер мюнхенцев. Ожидается, что хавбек, получивший повреждение в расположении национальной команды, сможет выйти на поле во встрече 8-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга". Игра состоится 14 октября.

Также сообщается, что в расположение команды 11 октября вернутся Корантен Толиссо, Кингсли Коман и Арьен Роббен, выступавшие в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года за сборные Франции и Голландии соответственно.