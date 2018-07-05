15:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алия Мустафина: "На стадионы чемпионата мира попасть не получилось. Не поняла, как приобретать билеты"


Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Алия Мустафина рассказала, что смотрит матчи чемпионата мира по телевизору, поскольку не разобралась, как купить билеты.

- На стадионы попасть не получилось. Не поняла толком, как приобретать билеты. Смотрю по телевизору, - цитирует сайт олимпийских сборных команд России Мустафину. - Видела большинство матчей, включая игры с участием сборной России и сильных команд, которые считались фаворитами. Хотя на турнире столько сюрпризов! В 1/8 финала испытала шок, когда одна за другой вылетели Аргентина с Месси и Португалия с Криштиану Роналду.

- Вы им симпатизировали?

- За Португалию болела в конкретном матче с Уругваем, но не за Аргентину, встречавшуюся с Францией. Видела на старте чемпионата, что аргентинская команда в неважной форме, и понимала, что ей будет тяжело. Да и в целом я не фанат какой-либо иностранной команды - такого нет. Болею за Россию и очень рада, что наша команда сначала вышла из группы, а потом сумела выстоять во встрече с Испанией.

Как попасть на чемпионат мира по футболу: можно ли еще купить билеты

 

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/news/olimpijtsy-o-futbole/aliya-mustafina-v-futbol-menya-vlyubil-stadion-spartaka/

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