Алия Мустафина: "Испытала шок, когда одна за другой вылетели Аргентина с Месси и Португалия с Роналду"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сказала, что поддерживает сборную России на домашнем чемпионате мира. Вместе с тем, спортсменка отметила, что не разобралась в системе покупки билетов на игры мирового первенства, из-за чего следит за турниром по телевизору.
– На стадионы попасть не получилось. Не поняла толком, как приобретать билеты. Смотрю по телевизору, – цитирует Team Russia Мустафину. – Видела большинство матчей, включая игры с участием сборной России и сильных команд, которые считались фаворитами. Хотя на турнире столько сюрпризов! В 1/8 финала испытала шок, когда одна за другой вылетели Аргентина с Месси и Португалия с Криштиану Роналду.
– Вы им симпатизировали?
– За Португалию болела в конкретном матче с Уругваем, но не за Аргентину, встречавшуюся с Францией. Видела на старте чемпионата, что аргентинская команда в неважной форме, и понимала, что ей будет тяжело. Да и в целом я не фанат какой-либо иностранной команды – такого нет. Болею за Россию и очень рада, что наша команда сначала вышла из группы, а потом сумела выстоять во встрече с Испанией.
– Как восприняли вылет Германии уже после группового этапа?
– Это был первый шок. А потом чудеса продолжились, в том числе приятные для нас.
В 1/4финала чемпионата мира сборная России сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало игры – 21.00 по московскому времени.
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https://teamrussia.pro/news/olimpijtsy-o-futbole/aliya-mustafina-v-futbol-menya-vlyubil-stadion-spartaka/
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