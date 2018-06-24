Алиу Сиссе: "Мане может сыграть с Колумбией еще лучше"

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе выразил мнение, что нападающий Садио Мане может сыграть в заключительном туре чемпионата мира-2018 против Колумбии лучше, чем в первых двух встречах. В игре с Польшей (2:1) Мане не смог отличиться, а в сегодняшней встрече с Японией (2:2) открыл счет и был признан лучшим игроком встречи.

- Мане, как мне кажется, сегодня сыграл лучше, чем с Польшей, но, мне кажется, он готов сыграть с Колумбией еще лучше и будет только прибавлять, - цитирует "Р-Спорт" Сиссе. - Сегодняшний матч показал, что нам нужно лучше играть в отборе, лучше прессинговать, нужна предельная концентрация, а сегодня мы мяч забирали и в какие-то моменты сразу же его теряли. Сегодня было слишком много технических ошибок. Надеемся, что выйдем в 1/8 финала. Первый матч мы выиграли, но и играли лучше, сегодня сыграли вничью, но и матч провели хуже. У Японии будет встреча с Польшей, у нас - с Колумбией, и мы должны быть вдвойне лучше, чем были сегодня.