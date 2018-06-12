Алиссон: "Впечатления от Сочи позитивные, болельщики нас тепло приняли"

Вратарь сборной Бразилии рассказал, что игроки почувствовали любовь российских болельщиков.

- Нам важно почувствовать контакт с публикой, почувствовать любовь болельщиков. Это и правда придаёт уверенности. Именно так и было на этой тренировке. Что дают закрытые занятия? Мы просто больше сконцентрированы, отрабатываем определённые моменты, которые могут произойти в игре.

- Что думаете о стадионе в Сочи и самом городе?

- Мы пока не так много времени провели в городе. Но первое впечатление очень позитивное. Здесь есть и пляж, и хорошая инфраструктура. Болельщики нас тепло приняли. Думаю, мы ещё посмотрим на город.

(Юлия ЯКОВЛЕВА)

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