Алиссон: "В ближайшие дни постараемся еще лучше узнать Сочи"

Вратарь сборной Бразилии Алиссон заявил, что ему очень понравился город Сочи, в котором бразильцы готовятся к старту чемпионата мира. Бразилия сыграет в группе E вместе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

– Очень важно наладить контакт с местными болельщиками. Мы рады, что нам это удалось, – цитирует Newsday Аллисона. – В ближайшие дни мы постараемся еще лучше узнать Сочи. Приятно, что с нами родные люди, члены семьи. Семья для нас – это самое главное. То, что они рядом, упрощает нашу задачу.

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