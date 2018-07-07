Алиссон: "Сложно пережить такое поражение"

Вратарь сборной Бразилии Алиссон после поражения от Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира-2018 (1:2) отметил, что бельгийцы хорошо сыграли. Также он добавил, что бразильцы боролись до последнего.

- Сейчас сложно пережить такое поражение, - признался Алиссон. - Но мы встретились с очень сильной командой, которая великолепно сделала свою работу. Мы сражались до последнего, и об этом не должны забывать. Бразилия создала немало моментов. Желания было не занимать. Но таков футбол, сейчас нам всем очень грустно. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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