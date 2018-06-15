Алиреза Джаханбахш: "Люди в Иране вышли праздновать нашу победу. Все счастливы, это историческое событие"

Форвард сборной Ирана Алиреза Джаханбахш назвал заслуженной победу над Марокко (1:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Иранцы победили за счет единственного гола, забитого на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Мяч в свои ворота срезал Азиз Буаддуз.

– Я уверен, что мы заслужили эту победу, - сказал Джаханбахш. - Мне пришлось уйти с поля, попросить замену, потому что возникли проблемы со здоровьем. Это началось около 70-й минуты, с того момента я не мог пробежать и 30 метров. Игра была очень сложной, мы чувствовали давление. Но мы справились, а в концовке произошло нечто невероятное, и мы вырвали победу.

– Это главная победа в вашей карьере?

– Точно одна из самых важных. Я уже был на чемпионате мира в 2014-м, тогда мне было всего 19 лет. Теперь все совсем иначе: у меня есть опыт, я играю в стартовом составе. Поэтому я чувствую больше давления, больше ответственности. Победа на чемпионате мира впервые за двадцать лет – это нечто невероятное! Я провел много хороших матчей за свой клуб, однако сделать счастливыми 80 миллионов иранцев – особенные чувства! Конечно же, это один из самых главных дней в моей карьере.

- Небольшое количество контрольных игр сказалось на подготовке?

- По разным причинам мы не проводили много товарищеских матчей в последние недели. Но мы все равно чувствуем себя большой семьей, общаемся, поддерживаем друг друга. Для страны с населением в 81 миллион человек мы можем сделать что-то большое. Особенно после такой победы. Мы верим а том, что можем побеждать и дальше.

- Как вам атмосфера на стадионе?

- Безумная! Мы до сих пор не осознаем, что сделали. Это войдет в историю. Здорово, что нас так поддержали. Я общался с семьёй и друзьями из Ирана, они сказали, что люди вышли праздновать нашу победу на улицы. Все счастливы.

- Сможете обыграть Испанию в следующем матче?

- Если честно, мы рассчитываем на какие-то шансы. Если мы обыграем испанцев, то сможет рассчитывать на что-то действительно выдающееся. Но сейчас мы будем отдыхать, и только утром начнём думать о следующем матче. У Испании много звёзд в составе и большие шансы выиграть чемпионат мира.

- Может быть, вы хотели что-то доказать этой победой? - вопрос связан с историей о компании Nike. Американская спортивная компания отказалась предоставить иранским футболистам бутсы на чемпионате мира из-за санкций, введенных США против Ирана.

- Нет, если честно, мы не думали об этой политической ситуации. Мы общались с командой на этот счёт, и сошлись во мнении, что политика н имеет ничего общего с политикой.

- Кто дал вам бутсы?

- Adidas. (Игорь НОВИКОВ)