Алессандро Костакурта: "Конте - лучший вариант на пост главного тренера Италии, Анчелотти уже отказался"

Помощник чрезвычайного комиссара Федерации футбола Италии (FIGC) Алессандро Костакурта рассказал о том, что федерация продолжает искать главного тренера сборной Италии. По его словам, Карло Анчелотти отказался возглавить национальную команду.

- Выбор еще не сделан, но я считаю, что Конте будет лучшим вариантом, - цитирует AP Костакурту. - Мы проведем с ним переговоры в ближайшее время. Он показал, что он знает, как работать в национальной команде.

Это не значит, что мы были бы недовольны Клаудио Раньери или Карло Анчелотти. Кстати, Анчелотти уже отказался от предложения.

Костакурта – "СЭ": "Сборная Италии не спешит с назначением нового тренера"