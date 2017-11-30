Аленичев, Роналдо, Пеле и другие звезды футбола посетят жеребьевку ЧМ-2018

ФИФА огласила список звезд футбола прошлого, которые посетят церемонию жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2018. В их число вошли обладатели "Золотого мяча" и чемпионы мир Роналдинью, Лотар Маттеус, двукратный обладатель трофея и двукратный чемпион мира Роналдо, единственный трехкратный чемпион мира Пеле и другие известные футболисты. Также планируется приезд единственного российского победителя Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева.

Также церемонию посетят:

Сами Аль-Джабир (Саудовская Аравия), Томас Бертольд, Селия Шашич, Лотар Маттеус (все - Германия), Томас Бролин (Швеция), Эмилио Бутрагеньо (Испания), Хорхе Кампос, Уго Санчес (оба - Мексика), Чха Бом Гын, Пак Джи Сун (оба - Южная Корея), Али Даеи, Мехди Махдавикия (оба - Иран), Хулио Дели Вальдес (Панама), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), Марсель Десайи, Корин Дьякр (оба - Франция), Самюэль Это'О (Камерун), Серхио Гойкочеа (Аргентина), Хасан Хусам (Египет), Рене Игита (Колумбия), Карина Леблан (Канада), Кацуйоси Миура (Япония), Паоло Монтеро (Уругвай), Нванкво Кану, Джей-Джей Окоча (Нигерия), Пеле, Роналдинью, Роналдо (все - Бразилия), Алекс Скотт, Дэвид Симэн (оба - Англия), Дмитрий Аленичев, Ринат Дасаев, Алексей Смертин, Дмитрий Сенников, Александр Кержаков (все - Россия), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания).

Жеребьевка пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.