Аленичев - о матче России с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018: "Мы точно пропустим"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что ему трудно представить, за счет чего Россия может превзойти Испанию в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Команды встретятся 1 июля в "Лужниках".

– Как оцените шансы сборной России против Испании в 1/8 финала?

– Как минимальные. Думаю, многие со мной согласятся, что это один из фаворитов чемпионата мира. Первая игра "Красной фурии" на турнире с португальцами остается пока самой яркой на всем ЧМ. В матче с Марокко испанцы сделали ничью, но мячом владели больше. И против наших у них тоже будет подавляющее преимущество в этом компоненте. Если честно, даже трудно представить, за счет чего можем превзойти такую команду. Только если чудо случится, но я в него не верю.

– А вдруг наш шанс как раз в том, что у России лучше получается действовать на контратаках?

– Такую тактику и выберем, это однозначно. Построим свой футбол от обороны. Но соперник, уверен, найдет брешь в нашей защите. Испания обладает набором высококвалифицированных исполнителей, очень техничных, классно взаимодействующих друг с другом. Не сомневаюсь, что они создадут массу проблем, несмотря на плотность на нашей половине поля. (Вячеслав КОРОТКИН)

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