Алексей Зинин: "Дзюба, как можно было от тебя отказаться, да еще с формулировкой: что ты не цепляешься за мячи"

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин в своей колонке для "СЭ" поблагодарил Артема Дзюбу за гол в матче 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия (1:1, 3:4 по пенальти).

- Давай вместе помашем рукой очередному тренеришке - на этот раз Манчини, - написал Зинин. - Дзюба, как можно было от тебя отказаться, да еще с формулировкой: что ты не цепляешься за мячи.



Да на этом чемпионате мира даже близко никого нет, кто бы так цеплялся за мячи! То, что ты делал в воздухе и с Пике, и с Серхио Рамосом – это было уже так естественно.



Спасибо тебе за очередной гол. За энергетику. За духовитость!

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