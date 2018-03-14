Алексей Сорокин: "Жаль, что не все придерживаются принципа, заключающегося в том, что футбол вне политики"

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что сожалеет о несоблюдении Великобританией принципа "футбол вне политики". По его словам, чемпионат мира-2018 не потеряет в качестве из-за понижения уровня британской делегации.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британская сторона понизит уровень делегации на предстоящем чемпионате мира по футболу, в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи.

- Это выбор каждого болельщика – ехать на чемпионат мира или не ехать, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Никаких изменений в качестве проведения турнира это не повлечет за собой, по-прежнему намерены организовать все на высочайшем уровне. Жаль, что не все придерживаются принципа, заключающегося в том, что футбол вне политики.