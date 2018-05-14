Алексей Сорокин: "За месяц до старта ЧМ-2018 нас ничего не беспокоит"

Гендиректор оргомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в интервью "Известиям" рассказал о том, что организаторы чемпионата мира-2018 довольны подготовкой к турниру на данный момент. Матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в "Лужниках".

– За месяц до старта чемпионата мира остались ли проблемы, которые вас беспокоят?

– Нет. Ничего, что могло бы нас беспокоить, мы не видим. Конечно, международная обстановка могла бы быть получше, подружелюбнее. Иногда мы слышим не очень приятные для нас призывы о бойкоте турнира. Но с этим мы не можем ничего поделать. Мы можем только противопоставить этим призывам хорошо организованный, комфортный чемпионат мира.

– Тем не менее сейчас отношение мировой общественности смягчается...

– В целом немного смягчается, но могло бы быть совсем идеально.

– Это давление как-то повлияет на посещаемость турнира?

– Нет, оно уже никак не повлияло — уже продано 89% всех билетов. Политические призывы не увенчались успехом, и если у кого-то были такие цели, то они точно не будут достигнуты. Поэтому есть уверенность, что чемпионат мира пройдет практически при полных трибунах. По крайней мере все индикации об этом говорят.