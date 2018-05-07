Алексей Сорокин: "Второй тестовый матч в Самаре был организован хорошо"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин остался доволен тем, как прошел второй тестовый матч на "Самара Арене", в котором "Крылья Советов" принимали "Кубань" (1:0). Встречу на стадионе, который летом примет матчи чемпионата мира-2018, посетили свыше 40 тысяч болельщиков.

– В отличие от матча в Екатеринбурге (тестовый матч "Урал" – "Амкар". – Прим. "СЭ") встреча в Самаре прошла практически при полной загрузке. На игре присутствовало более 40 тысяч болельщиков, и в целом все было организовано хорошо. Мы отметили некоторые моменты, но они носят исключительно операционный характер.

Имеются значительные улучшения по сравнению с первым матчем. Выгрузка болельщиков из чаши стадиона составила приблизительно 12 минут, и в районе получаса очистилась прилегающая территория. При этом мы не расслабляемся, так как учитываем, что сейчас на стадион идут люди, проживающие в регионе, а на чемпионате мира будет большое количество иностранцев. В любом случае, работа не прекращается, будем усиливать направления по пешеходной навигации, транспортной инфраструктуре и общим организационным вопросам.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На "Самара Арене" будут сыграны шесть встреч мирового первенства: Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня) и Сенегал – Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.