Алексей Сорокин: "Все стадионы ЧМ-2018 сданы, комментарии тут излишни"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин не сомневался, что все арены чемпионата мира-2018 будут готовы в срок и на них удастся провести необходимое число тестовых игр. Последним разрешение на ввод в эксплуатацию получил стадион в Самаре. 28 апреля на нем пройдет первый тестовый матч - "Крылья Советов" примут "Факел".

- Собственно, комментарии тут излишни, есть факт: все стадионы чемпионата мира сданы, теперь нам ничего не мешает проводить на них тестовые матчи, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Нам можно сконцентрироваться на операционной подготовке стадионов, а не на строительной. Мы не сомневались, что на всех стадионах у нас будет возможность сыграть положенное количество матчей. В целом все у нас идет по плану.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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