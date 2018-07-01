Алексей Сорокин: "Все матчи сборной в "Лужниках"? Если скажет правительство..."

Глава оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин после победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира с трудом скрывал радость.

– Ну что, чемпионат мира удался? – первый вопрос Сорокину.

– У нас еще четвертьфинал впереди! И много других игр. Как у организаторов, так и у нашей сборной.

– Предполагали, что так все будет?

– Верили. Предполагал Станислав Саламович, а мы верили. Как болельщики! Как организаторы должны быть бесстрастны, но как россияне верили. Все равно поддерживали сборную, как могли.

– Дзюба просил Мутко провести все оставшиеся матчи в "Лужниках". Организуете?

– Если правительство скажет. Ха-ха! Но вы же понимаете, все зафиксировано уже! Нас ждет Сочи. Обстановка в команде прекрасная. Вся сборная будет еще более окрыленная успехом. Все бьются, все рвутся. Отыграли на полную.

– Все вылетели – Месси, Роналду… Как к этому относитесь?

– Они встретились в аэропорту. В вообще это чемпионат мира, результат непредсказуем. Такие же сюрпризы были и на прошлом ЧМ – помните, та же Испания не вышла из группы? Португалия тоже. Каждый чемпионат несет сюрпризы. Всех выбывших жаль, но это футбол. Насколько знаю, даже те, кто уехал, очень нам благодарен. Люди впечатлены гостеприимством России.

– Россия в финале – это реально?

– Будем рады поддержать сборную! Но мы все-таки организаторы, а не тренеры.

– Лет через 20 можно еще на один ЧМ замахнуться?

– Ну, у нас впереди Евро-2020. А вокруг говорят, что на ЧМ пора замахнуться Китаю.

– Не боитесь, что после окончания ЧМ все в России изменится?

– Готовы к состоянию легкого опустошения, но уверен, что планка общего настроения задана. Ее надо поддерживать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде (начало – 21.00). Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

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