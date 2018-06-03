12:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "Все города и стадионы готовы к проведению ЧМ-2018"


Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что все российские города и футбольные стадионы готовы к проведению чемпионата мира

- Символично, что перед чемпионатом мира в России кубок проделал рекордный путь. Буквально считанные дни отделяют нас от начала яркого турнира. Заверяю, что все города и все стадионы готовы к проведению чемпионата мира по футболу. С радостью примем всех, кто приедет наслаждаться футболом, - цитирует ТАСС Сорокина.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия и первый матч турнира, в котором сборная России встретится с командой Саудовской Аравии, состоятся 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу // 

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5258502

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