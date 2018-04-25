Алексей Сорокин: "Временная трибуна "Фишта" будет использоваться на чемпионате мира, но не полностью"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что временная трибуна стадиона "Фишт" в Сочи будет использоваться во время чемпионата мира-2018, однако не полностью. По его словам, сокращение мест будет незначительным.

- Принято ли решение по поводу временной трибуны стадиона "Фишт" в Сочи?

- Да. Временные трибуны будут использоваться на чемпионате мира, но не полностью. Будут места, которые не будут задействованы. Сокращение не такое значительное, около 1200 мест.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. (Павел ГУРЕВИЧ)