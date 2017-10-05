Алексей Сорокин: "Вопрос применения системы ВАР на тестовых матчах ЧМ-2018 изучается"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что вопрос использования системы ВАР (видеоарбитра) на тестовых матчах чемпионата мира-2018 пока изучается. Он добавил, что сейчас идет решение технических вопросов.

– Процесс РФС начал, соответствующие обращения были написаны и направлены в соответствующие футбольные организации. Сейчас идет решение технических вопросов, -– приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. – Относительно применения ВАР на тестовых матчах с уверенностью сказать не можем, просто оборудования сейчас во всем мире не так много, все-таки сама система очень новая. На более поздних этапах сможем дать четкий ответ относительно тестовых матчей.

Напомним, что вчера правление РФПЛ единогласно одобрило реализацию системы ВАР. Она уже была использована на Кубке конфедераций-2017, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии и Голландии.

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