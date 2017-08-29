Алексей Сорокин: "Вопрос показа матчей ЧМ-2018 должен решиться до конца года"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что переговоры о покупке российскими телеканалами прав на показ матчей чемпионата мира-2018 должны завершиться до конца года. Он также добавил, что Россия является не единственной страной, где не подписан контракт о передаче телеправ.

– Проблем здесь мы не ожидаем. Мне неизвестно, идут переговоры именно сейчас или нет, но даже если в августе они по понятным причинам не идут, то в сентябре стартуют с удвоенной силой, – приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. – Думаю, что переговоры смогут завершиться раньше, чем концовка года. Никто не намерен искусственно затягивать процесс. Это обычные коммерческие переговоры, не стоит искать здесь какую-то подоплеку.

Стороны, которыми являются ФИФА и российские телеканалы, понимают обоюдную важность достижения скорейшего соглашения. Потому что это необходимо и той, и другой стороне. Компания заинтересована в продаже рекламы, а ФИФА заинтересована во всяческом промоушене. Кстати, Россия далеко не последняя страна, где не подписан контракт о передаче телеправ.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.