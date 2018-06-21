Алексей Сорокин: "В чаше "Волгоград-Арены" мошкары не было"

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поделился с журналистами мнением относительно атаки насекомых в Волгограде.

– Мошкара в Волгограде не воздействовала ни на игру, ни на прилегающую территорию, – утверждает Сорокин. – Был на матче Тунис – Англия, и могу констатировать, что никакой помехой она не стала. Было слегка выше нормы. В чаше стадиона машки не было. Власти провели определенные меры, и без них насекомых было бы больше. Таковы климатические особенностим региона. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты