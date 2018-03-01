Алексей Сорокин: "Уже два года мы не наблюдаем проявлений расизма"

Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин во время операционного визита ФИФА на стадион "Фишт" отметил, что в России уже два года не наблюдаются проявления расизма. По его словам, комитет считает прогресс в этом вопросе большим достижением.

– Обсуждался ли вопрос проявления расизма на семинаре представителей стран-участниц чемпионата мира?

– Оргкомитет, как и ФИФА, полностью осуждает все проявления расизма. Уже два года мы не наблюдаем таких проявлений и считаем это своим большим достижением. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сочи примет шесть игр мирового первенства, включая одну встречу 1/8 финала и один матч 1/4 финала.